Labbra protagoniste | il comeback dell’effetto glow che conquista TikTok I prodotti da avere

L’effetto “glow” sulle labbra torna di tendenza, confermando il suo ruolo come dettaglio di stile quotidiano. Bottega Verde presenta una nuova linea di prodotti di lipcare, ideali da portare sempre con sé. Se navigate TikTok, avrete sicuramente notato questa crescente attenzione al benessere e alla cura delle labbra, che unisce praticità e allure semplice e raffinata.
Il lipcare diventa glamour e Bottega Verde firma la nuova ossessione beauty da borsetta. Se scorrete TikTok anche solo per pochi minuti, lo avrete notato. Le labbra sono tornate al centro della scena beauty. Effetto glossy, finish luminosi e texture cocoon sono il nuovo must del make up quotidiano. Addio look opachi e minimal, oggi vince la voglia di luce, comfort e labbra curate che catturano lo sguardo al primo sorriso. In questo scenario super virale si inserisce la novità firmata Bottega Verde che amplia la collezione BACI BACI, la linea lipcare che unisce trattamento e glamour in un solo gesto. 🔗 Leggi su 361magazine.com
