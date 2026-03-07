Dalla Milano Fashion Week arriva il rossetto nero che renderà la primavera 2026 gotica I prodotti da provare per labbra rock

Dalla Milano Fashion Week arriva una novità per la stagione primavera 2026: il rossetto nero, destinato a conquistare le passerelle e gli stilisti. Sono diversi i prodotti disponibili che promettono di dare alle labbra un look rock e audace. La moda si muove rapidamente, portando in scena trend che ormai si diffondono rapidamente tra appassionati e professionisti del settore.

Come ogni anno accade all'albeggiare della primavera, la moda sta facendo il giro del mondo per anticiparci le tendenze che un giorno, uno non troppo lontano, ci faranno capitolare: ebbene, la Milano Fashion Week 2026 è appena terminata, passando immediatamente il testimone a Parigi, ed il piatto offertoci era piuttosto ricco. Sebbene l'attenzione fosse come da nome tutta per il fashion, però, non sono riusciti a passare inosservati i beauty look delle silfidi che hanno calcato la pedana. In particolare sono stati alcuni ad aver colpito nel segno: abbiamo visto chiudere la terza serata dell’evento, del tutto degnamente, a Roberto Cavalli. 🔗 Leggi su Dilei.it

Nude look all'orientale, labbra scarlatte, il ritorno del grunge. Dalle passerelle della Milano Fashion Week AI 2026/27, i make up da copiareModa, e non solo: sulle passerelle della Milano Fashion Week AI 2026/27 anche la bellezza è protagonista.

Milano Fashion Week, labbra rosso vernice e microliner da Dolce & Gabbana e gli altri beauty lookDalle passerelle Autunno/inverno 2026-27 tutte le tendenze make-up e capelli da scoprire, replicare e votare +++dropcap La Milano Fashion Week...

MILAN FASHION WEEK Spring 2026 - Special for TV

