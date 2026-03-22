La torta del Presidente una fiaba nella misera umanità dell’Iraq di Saddam Hussein
Titolo: La torta del presidente Titolo originale: Mamlaket al-qasab Regia: Hasan Hadi Paese di produzione anno durata: Iraq, Qatar, Stati Uniti 2025 105 min. Sceneggiatura: Hasan Hadi Fotografia: Tudor Vladimir Panduru Montaggio: Andu Radu Cast: Baneen Ahmed Nayyef, Waheed Thabet Khreibat, Rahim Alhaj Produzione: TPC FILM LLC, Maiden Voyage Pictures, Missing Piece Films, Spark Features, Working Barn Productions Distribuzione: Lucky Red Programmazione: Conca Verde Bergamo, UCI Cinemas Orio Una fiaba neorealista immersa nella realtà di un’umanità misera nell’Iraq di Saddam Hussein. Un Iraq visto ad altezza bambino, quello di “La torta del Presidente”, opera prima di Hasan Hadi, vincitore della Caméra d’Or per la migliore opera prima ed il Premio del Pubblico alla Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes, al cinema dal 19 marzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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