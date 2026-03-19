Un film premiato a Cannes mescola elementi di fiaba e neorealismo ambientandosi in Iraq durante il regime di Saddam Hussein. La pellicola è diretta da Hasan Hadi e racconta le vicende di personaggi che vivono in un contesto segnato da tensioni e difficoltà. La narrazione si svolge tra momenti di poesia e realtà dura, offrendo uno sguardo diretto sulla vita quotidiana di quei tempi.

Il film premiato a Cannes di Hasan Hadi, che mescola fiaba e neorealismo nell'Iraq di Saddam Hussein, arriva al cinema in Italia Per il suo esordio alla regia di un lungometraggio, La Torta del Presidente, l'iracheno Hasan Hadi, ormai residente negli USA ma cresciuto nel sud dell'Iraq, si è messo in connessione con il bambino che è stato, per raccontare una storia di sopravvivenza, di resistenza e di paradosso, ambientata proprio durante gli anni '90 del regime del presidente del titolo, Saddam Hussein. Il film, presentato in anteprima italiana ad Alice nella città lo scorso ottobre, è stato il prescelto a rappresentare l'Iraq agli Oscar e, all'ultimo Festival di Cannes, dove si è portato a casa sia la Camera d'Or, per la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Torta del Presidente, la recensione: una fiaba neorealista nell’Iraq di Saddam Hussein

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