Iraq 1990 | la torta che sfidò Saddam Hussein

Il 19 marzo 2026 arriva nelle sale italiane il film “La torta del presidente”, diretto dal regista iracheno Hasan Hadi. Il film ha ottenuto premi internazionali, tra cui la Caméra d’Or e il Premio del Pubblico alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes. Questa produzione racconta un episodio avvenuto in Iraq nel 1990, coinvolgendo una torta che ha sfidato Saddam Hussein.

Il 19 marzo 2026 le sale italiane accoglieranno l’arrivo di La torta del presidente, opera firmata dal regista iracheno Hasan Hadi, che ha già raccolto riconoscimenti internazionali come la Caméra d’Or e il Premio del Pubblico alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes. La narrazione si colloca nell’Iraq degli anni Novanta, un periodo segnato da conflitti e sanzioni, dove una bambina di nove anni di nome Lamia deve preparare un dolce per il compleanno di Saddam Hussein. Questa pellicola, distribuita in Italia da Lucky Red, non è solo un prodotto cinematografico ma un documento storico che trasforma un rituale scolastico assurdo in una parabola sulla resilienza umana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Iraq 1990: la torta che sfidò Saddam Hussein Articoli correlati Per Maduro “azione simile a Bin Laden e Saddam”Hussein”: le accuse Usa, cosa rischia(Adnkronos) – ''Uno sviluppo assolutamente sorprendente'' quello che si è registrato nelle scorse ore in Venezuela, con l'intervento dell'esercito... Leggi anche: La torta del Presidente, il trailer il film scelto dall’Iraq per concorrere agli Oscar Tutti gli aggiornamenti su Saddam Hussein Discussioni sull' argomento La torta del Presidente, tra commedia e dramma nell'Iraq anni '90; La Torta del Presidente: in anteprima esclusiva una clip del toccante fillm di Hasan Hadi. La torta del presidente, clip esclusiva del film rivelazione al cinema dal 18 marzoLeggi su Sky TG24 l'articolo La torta del presidente, clip esclusiva del film rivelazione al cinema dal 18 marzo ... tg24.sky.it La Torta del Presidente: in anteprima esclusiva una clip del toccante fillm di Hasan HadiLa tenera storia di una bambina di 9 anni nell'Iraq degli anni '90 dominato dalla figura di Saddam Hussein è al centro di La torta del presidente di Hasan Hadi, migliore opera prima a Cannes in sala d ... comingsoon.it La tenera storia di una bambina di 9 anni nell'Iraq degli anni '90 dominato dalla figura di Saddam Hussein è al centro di #LaTortaDelPresidente di Hasan Hadi, migliore opera prima a Cannes in sala dal 19 marzo per Lucky Red. Vi presentiamo in anteprima e - facebook.com facebook La torta del presidente, esordio alla regia di Hasan Hadi, è un film di una tenerezza e di una forza incredibili. È ambientato durante gli anni Novanta, in Iraq, quando Saddam Hussein era ancora al potere. E racconta la storia di una bambina, Lamia, interpretat x.com