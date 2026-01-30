Federico Cotugno esce dallo studio di Witty TV con il volto segnato dalla delusione. Dopo la non scelta di Cristiana Anania, l’ex corteggiatore si apre e spiega cosa prova. Le sue parole sono sincere e senza filtri, mentre cerca di capire cosa possa aver portato alla decisione della tronista. La delusione è evidente, ma Cotugno non si tira indietro e commenta la sua esperienza.

Federico Cotugno si racconta a Witty TV dopo la non scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne: le prime parole dell'ex corteggiatore tra delusione e sincerità. Oggi, su Canale 5, è andata in onda la tanto attesa scelta di Cristiana Anania, tronista di Uomini e Donne. Dopo un percorso intenso e ricco di emozioni, Cristiana è arrivata al momento decisivo con accanto i suoi due corteggiatori finali: Federico Cotugno ed Ernesto Passarello. Le parole di Federico dopo Uomini e donne Nel corso della puntata, i telespettatori hanno assistito a una scelta tutt'altro che semplice. Alla fine, però, Cristiana ha deciso di lasciare il programma insieme a Ernesto, lasciando Federico nel ruolo della non scelta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne, Federico Cotugno deluso da Cristiana? Le prime parole dopo la non scelta

Approfondimenti su Uomini Donne

#Uomini e Donne || Federico Cotugno appare visibilmente deluso e impietrito dopo aver scoperto che Cristiana Anania ha scelto Ernesto Passaro.

Federico non è la scelta di Cristiana a Uomini e Donne.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Uomini Donne

Argomenti discussi: Ernesto e Federico prima della scelta! - Uomini e donne Backstage | Witty TV; Uomini e Donne, Federico Mastrostefano lascia? Il cavaliere ancora assente nelle registrazioni; Uomini e Donne, Cristiana: Sono pronta a fare la scelta; Cristiana e Federico dopo l’esterna 23 gennaio - Uomini e donne Clip | Witty TV.

Uomini e Donne, le parole di Cristiana per Federico: Il mio cuore va da un’altra parte, la reazione del corteggiatoreCristiana Anania ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, uscendo dal programma con Ernesto Passaro. A Federico Cotugno, quindi, ha dovuto spiegare cosa l’ha spinta a prendere questa decisione e lui h ... fanpage.it

Uomini e Donne, Federico Cotugno deluso da Cristiana? Le prime parole dopo la non sceltaFederico Cotugno si racconta a Witty TV dopo la non scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne: le prime parole dell'ex corteggiatore tra delusione e sincerità. movieplayer.it

Io ero presente. Non riusciva ad alzarsi dalla sedia, era impietrito dalla delusione. Era convito al 100% di essere la scelta". Federico Cotugno, dopo la decisione di Cristiana Anania di uscire da Uomini e Donne con Ernesto Passaro, pare sia rimasto davvero s facebook