Gli uomini devono impegnarsi davvero a capire cosa sono le emozioni Non possiamo aspettarci di avere tutte le risposte da soli ed è giusto chiedere supporto | parla il principe William

Il principe William ha dichiarato che molte persone ignorano cosa siano le emozioni e devono impegnarsi di più per capirle. La causa, secondo lui, risiede nella mancanza di attenzione verso i propri sentimenti e nel timore di chiedere aiuto. Ha aggiunto che anche lui dedica tempo a riflettere sui propri stati d’animo, cercando di capire le proprie reazioni. Suggerisce di imparare ad amare e conoscere sé stessi, perché solo così si può affrontare meglio la vita quotidiana. È un invito a non restare soli di fronte alle emozioni.

“Imparate ad amarvi e a comprendervi. Io impiego molto tempo a cercare di capire le mie emozioni e perché mi sento in un certo modo. Credo sia un processo davvero importante da fare ogni tanto: fare un check con se stessi e capire perché ci si sente così”: queste le parole del principe William che è intervenuto in una trasmissione di Radio Bbc 1, durante una tavola rotonda in cui si affrontava il tema del suicidio maschile. Assieme al principe del Galles il conduttore Greg James il rapper britannico Professor Green. È un tema, quello della salute mentale, da sempre importante per William che ha aggiunto: “A volte c’è una spiegazione evidente (allo stare male, ndr ), a volte no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il principe William sulla salute mentale: «Mi ci è voluto molto tempo per capire le mie emozioni e accettarle. Mi portavo dentro il dolore di tutti senza accorgermene»Il principe William ha condiviso che la sua lotta con la salute mentale è iniziata quando ha capito di portare dentro di sé il dolore di amici e conoscenti senza rendersene conto.

