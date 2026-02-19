Gli uomini devono impegnarsi davvero a capire cosa sono le emozioni Non possiamo aspettarci di avere tutte le risposte da soli ed è giusto chiedere supporto | parla il principe William
Il principe William ha dichiarato che molte persone ignorano cosa siano le emozioni e devono impegnarsi di più per capirle. La causa, secondo lui, risiede nella mancanza di attenzione verso i propri sentimenti e nel timore di chiedere aiuto. Ha aggiunto che anche lui dedica tempo a riflettere sui propri stati d’animo, cercando di capire le proprie reazioni. Suggerisce di imparare ad amare e conoscere sé stessi, perché solo così si può affrontare meglio la vita quotidiana. È un invito a non restare soli di fronte alle emozioni.
“Imparate ad amarvi e a comprendervi. Io impiego molto tempo a cercare di capire le mie emozioni e perché mi sento in un certo modo. Credo sia un processo davvero importante da fare ogni tanto: fare un check con se stessi e capire perché ci si sente così”: queste le parole del principe William che è intervenuto in una trasmissione di Radio Bbc 1, durante una tavola rotonda in cui si affrontava il tema del suicidio maschile. Assieme al principe del Galles il conduttore Greg James il rapper britannico Professor Green. È un tema, quello della salute mentale, da sempre importante per William che ha aggiunto: “A volte c’è una spiegazione evidente (allo stare male, ndr ), a volte no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il principe William sulla salute mentale: «Mi ci è voluto molto tempo per capire le mie emozioni e accettarle. Mi portavo dentro il dolore di tutti senza accorgermene»Il principe William ha condiviso che la sua lotta con la salute mentale è iniziata quando ha capito di portare dentro di sé il dolore di amici e conoscenti senza rendersene conto.
Leggi anche: Cagliari, parla Pisacane in conferenza: «Sono tutte finali ed è normale che ci sono delle partite dove bisogna capire l’importanza»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Campo Aperto nel carcere di Secondigliano.
Gino Cecchettin al summit Onu di New York: «La parità non riguarda solo le donne, ma tutti. Gli uomini devono avere un ruolo attivo»Gino Cecchettin insieme a Darya Majidi, presidente di Un Women Italy e rappresentante dell'Italia al summit insieme a Cecchettin (a sinistra), e Sima Sami Bahous, Un Women executive director Vi ... corriere.it
Gli uomini devono allenarsi il doppio delle donne per avere gli stessi benefici sul cuore: le differenzeFare regolarmente attività fisica è una delle regole d'oro per avere uno stile di vita sano e prevenire molte malattie, comprese quelle cardiovascolari. Tuttavia, sebbene le principali associazioni di ... fanpage.it
#Domenica Meghan Markle sfila sul tappeto rosso mentre il principe William e la principessa Kate Middleton si godono una vacanza sugli sci nelle Alpi francesi. Entrate nei saloni dell'alta società, dove uomini e donne tramano in segreto! #Rome #Italia x.com
Il principe William torna a parlare di salute mentale e lo fa in modo diretto, personale, senza retorica. In una recente intervista alla BBC (Radio 1), il futuro re ha raccontato quanto tempo gli serva per capire le proprie emozioni e quanto sia importante, ogni tant facebook