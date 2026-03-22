La ex ministra del lavoro critica ancora una volta il taglio delle accise sul carburante, definendolo un intervento politico privo di strategia. La questione del caro energia continua a essere al centro delle discussioni tra politici ed economisti italiani, alimentando il confronto pubblico sulla gestione delle politiche energetiche del paese. La discussione si concentra su come affrontare le tariffe e le imposte che influenzano i prezzi dei carburanti.

Il tema del caro energia e delle accise torna a infiammare il dibattito politico ed economico italiano. Nel corso della trasmissione "In altre parole" su La7, l'economista ed ex ministra Elsa Fornero è intervenuta sul recente taglio temporaneo delle accise sui carburanti disposto dal governo Meloni, offrendo una lettura critica che intreccia vincoli europei, sostenibilità dei conti pubblici e scenari internazionali legati al prezzo del petrolio. Secondo Fornero, la scelta dell'esecutivo risponde più a logiche contingenti che a una strategia economica strutturale. "Intanto però è un intervento politico, quindi bisogna anche parlarne da questo punto di vista, perché è chiaramente questo il motivo per cui la misura è in vigore per venti giorni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La solita Fornero boccia il taglio delle accise: “Nessuna strategia, solo un intervento politico”

Articoli correlati

Arriva il taglio (a tempo) delle accise. Solo venti giorni e poi si vedràIl governo vara un decreto elettorale a pochi giorni dal referendum per abbassare i prezzi dei carburanti ma solo per 20 giorni Non è la prima volta...

Taglio delle accise, il titolare di un impianto di carburanti: “Intervento necessario. Ad oggi un calo del 30%”Viareggio, 20 marzo 2026 – Da oggi i cittadini che vanno a fare benzina, diesel e gpl, possono tirare un piccolo sospiro di sollievo dopo il taglio...

Contenuti e approfondimenti su La solita Fornero boccia il taglio...

Pensioni: Boccia, 'destra minacciava sotto casa la Fornero, ora è ben oltre sua riforma'Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Stiamo assistendo ad uno spettacolo indecoroso all'interno della maggioranza. L'emendamento del governo sulle pensioni, presentato in Senato dal ministro leghista ... iltempo.it

Cgil 'boccia' la Manovra: Altro che superare Legge Fornero, si va in pensione sempre più tardiMancano pochi giorni alla manifestazione nazionale della Cgil, indetta per sabato 25 ottobre a Roma, in piazza San Giovanni. Uno dei temi oggetto dell’iniziativa, per la quale è prevista la ... adnkronos.com