La solita Fornero boccia il taglio delle accise | Nessuna strategia solo un intervento politico
La ex ministra del lavoro critica ancora una volta il taglio delle accise sul carburante, definendolo un intervento politico privo di strategia. La questione del caro energia continua a essere al centro delle discussioni tra politici ed economisti italiani, alimentando il confronto pubblico sulla gestione delle politiche energetiche del paese. La discussione si concentra su come affrontare le tariffe e le imposte che influenzano i prezzi dei carburanti.
Il tema del caro energia e delle accise torna a infiammare il dibattito politico ed economico italiano. Nel corso della trasmissione "In altre parole" su La7, l'economista ed ex ministra Elsa Fornero è intervenuta sul recente taglio temporaneo delle accise sui carburanti disposto dal governo Meloni, offrendo una lettura critica che intreccia vincoli europei, sostenibilità dei conti pubblici e scenari internazionali legati al prezzo del petrolio. Secondo Fornero, la scelta dell'esecutivo risponde più a logiche contingenti che a una strategia economica strutturale. "Intanto però è un intervento politico, quindi bisogna anche parlarne da questo punto di vista, perché è chiaramente questo il motivo per cui la misura è in vigore per venti giorni". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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