Il governo annuncia un taglio temporaneo delle accise, che durerà solo venti giorni prima di essere riesaminato. Questa decisione arriva a pochi giorni dal voto alle Regionali e in vista del referendum sulla Giustizia, quando si sono intensificate le tensioni politiche. La misura, annunciata poco prima di appuntamenti elettorali cruciali, segue schemi già visti in passato, con decisioni prese in prossimità di scadenze importanti.

Il governo vara un decreto elettorale a pochi giorni dal referendum per abbassare i prezzi dei carburanti ma solo per 20 giorni Non è la prima volta che il governo alla vigilia di un appuntamento importante, come il voto alle Regionali e oggi in vista del referendum sulla Giustizia, decida di calare la carta della disperazione. Ovvero un decreto spot, un provvedimento elettorale col quale pensa di poter ammaliare gli elettori per guidarne il voto a proprio favore. Lo ha fatto anche stavolta in vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere, anticipando le misure sul caro-carburanti che sarebbero dovute arrivare a fine mese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Arriva il taglio (a tempo) delle accise. Solo venti giorni e poi si vedrà

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