Da oggi, a Viareggio, i clienti degli impianti di carburanti possono beneficiare del taglio delle accise approvato dal governo in un consiglio dei ministri convocato a sorpresa. Il titolare di un impianto di carburanti ha commentato che l’intervento è necessario e ha osservato un calo del 30% sui prezzi, che si riflette sui consumatori che acquistano benzina, diesel e GPL.

Viareggio, 20 marzo 2026 – Da oggi i cittadini che vanno a fare benzina, diesel e gpl, possono tirare un piccolo sospiro di sollievo dopo il taglio sulle accise deciso dal governo che, in un consiglio dei ministri convocato a sorpresa, ha varato un pacchetto di misure per contenere i prezzi. Un distributore di benzina Prezzi che per gli automobilisti e non solo per loro erano diventati insostenibili e rischiavano di mettere in seria difficoltà gli spostamenti e le vacanze in prossimità anche delle festività pasquali. “La riduzione del prezzo dei carburanti decisa dal Governo sarà attiva da oggi. Ieri all’ora di pranzo consultando il portale della mia azienda ho visto la comunicazione nella quale venivano stabiliti i nuovi costi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Taglio delle accise, il titolare di un impianto di carburanti: “Intervento necessario. Ad oggi un calo del 30%”

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