Referendum l’ironia di Ficarra e Picone | Se voti Sì spariscono criminali brufoli stitichezza e i magistrati che non si sono arresi escono con le mani in alto

Sul palco di un teatro romano, durante un evento dedicato al No al referendum sulla giustizia, il duo comico Ficarra e Picone ha ironizzato sulla consultazione del 22 e 23 marzo. Con toni satirici, hanno scherzato sulla possibilità che votare Sì possa far scomparire criminali, brufoli e problemi intestinali, mentre i magistrati che non si sono arresi sarebbero usciti con le mani in alto.

Sul palco del Teatro Italia di Roma, durante la maratona “La Costituzione è nostra” per il No al referendum sulla giustizia, il duo comico Ficarra e Picone trasforma il dibattito sulla consultazione del 22 e 23 marzo in un pezzo di satira tagliente. Attraverso il loro consueto gioco di contrasti, i due artisti siciliani mettono nel mirino la riforma Nordio, dipingendola non come uno strumento giuridico, ma come una sorta di evento miracoloso o, peggio, una resa dei conti finale Il cuore dell’intervento ruota attorno all’assurdità delle promesse legate alla vittoria del “Sì”. Ficarra, interpretando il cittadino entusiasta delle novità legislative, arriva a definire il referendum un “ultimatum”: la riforma è una manovra diretta contro i magistrati “che ancora non si sono arresi”, al punto che “se tu voti Sì, escono con le mani alzate”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, l’ironia di Ficarra e Picone: “Se voti Sì, spariscono criminali, brufoli, stitichezza e i magistrati che non si sono arresi escono con le mani in alto” Articoli correlati Leggi anche: Si ride con Ficarra e Picone: torna in televisione il film "Nati stanchi" Ficarra e Picone per il no al referendum, il boomerang Monti e le altre pillole«Dopo aver lavorato tanto a Mediaset, guarda caso Ficarra e Picone si sono schierati per il no al referendum…», sussurra velenosamente un vecchio... Altri aggiornamenti su Referendum l'ironia di Ficarra e Picone... Temi più discussi: Il Parlamento se la prende comoda per il referendum; Sul referendum sulla giustizia un polverone dopo l'altro: ora è il turno di Gratteri; Referendum Giustizia: Le gaffes del SI sono nulla rispetto alle tante balle del NO; Referendum, la mobilitazione dei giovani su TikTok: #iovotono scala i trend. Referendum, Schlein nuovo sponsor per il Sì. L'ironia del webL'ultima gaffe Elly Schlein l'ha fatta direttamente in un comizio a sostegno per il No il No. Dal palco, mentre sbracciava le ... iltempo.it Referendum, Gomez: Tra la Costituzione riscritta coi piedi da Nordio e quella di Calamandrei, scelgo la secondaLa maggioranza degli elettori del Sì saranno certamente brave persone, ma tutti o quasi i mascalzoni voteranno Sì - L'intervento integrale di Peter Gomez all'evento per il No al Referendum ... ilfattoquotidiano.it Dimissioni subito. A tre giorni dal referendum, le opposizioni si uniscono per dire che Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, se ne deve andare. Una vicenda che diventa parte di una campagna giocata fino all’ultimo voto e che vede nei legami socie - facebook.com facebook Referendum, Francesco Guccini: “Voto No perché la destra vuole sottomettere le toghe”. L'intervista di @AndreaScanzi x.com