V Circolo di Ogliara le famiglie degli alunni delle medie | No alle lezioni pomeridiane il Comune chiuda il plesso fino all' attivazione del riscaldamento
Le famiglie degli studenti delle medie del V Circolo di Ogliara chiedono la chiusura temporanea della scuola fino all’attivazione del riscaldamento, prevista tra giovedì e venerdì. La richiesta nasce dalla necessità di garantire condizioni di apprendimento adeguate e sicure, considerando il disagio causato dalle basse temperature. L’attenzione si concentra sulla tutela degli studenti e sulla gestione corretta delle risorse scolastiche in questa fase di transizione.
Tra giovedì e venerdì è prevista l'attivazione del riscaldamento presso la scuola media di primo grado dell'Istituto Comprensivo V Circolo di Ogliara, motivo per cui il Comune ha disposto che gli alunni interessati alle classi non riscaldate, in questi giorni, dovranno recarsi presso il plesso di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: In aula con coperte e giubbini a Ogliara, le mamme degli alunni delle medie: "Chiudete la scuola fino all'attivazione dei riscaldamenti"
Leggi anche: Open day, ministage e lezioni pomeridiane: così il Morgagni presenta la sua offerta ai ragazzi delle medie
In aula con coperte e giubbini a Ogliara, le mamme degli alunni delle medie: Chiudete la scuola fino all'attivazione dei riscaldamenti; Alunni al freddo nella scuola di Ogliara, Falcone: Entro una settimana la nuova caldaia; Caldaia fuori uso, scuola al gelo a Ogliara: alunni trasferiti e doppi turni.
Progetto 32 Dicembre Liceo Statale Alfano I - Salerno c'è Vi aspettiamo sabato 10 Gennaio ore 20.30 Circolo S.Maria di Ogliara - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.