V Circolo di Ogliara le famiglie degli alunni delle medie | No alle lezioni pomeridiane il Comune chiuda il plesso fino all' attivazione del riscaldamento

Le famiglie degli studenti delle medie del V Circolo di Ogliara chiedono la chiusura temporanea della scuola fino all’attivazione del riscaldamento, prevista tra giovedì e venerdì. La richiesta nasce dalla necessità di garantire condizioni di apprendimento adeguate e sicure, considerando il disagio causato dalle basse temperature. L’attenzione si concentra sulla tutela degli studenti e sulla gestione corretta delle risorse scolastiche in questa fase di transizione.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.