Mense scolastiche fondi insufficienti per i pasti dei docenti

A Latina, i fondi destinati alle mense scolastiche risultano insufficienti per coprire anche i pasti di docenti e assistenti. Pur mantenendo l’obiettivo di garantire il servizio agli alunni, questa situazione crea difficoltà nel far mangiare tutto il personale scolastico, nonostante i contributi ministeriali. La questione evidenzia le sfide finanziarie nel garantire un servizio completo e sostenibile nelle scuole della città.

A Latina i fondi impegnati per le mense scolastiche non bastano per far mangiare tutti i docenti e gli assistenti: fermo restando che il servizio è rivolto agli alunni, questi non possono ovviamente restare da soli a mensa, per cui il Comune, a fronte del contributo ministeriale, si è sempre.

Mense scolastiche, 86 euro al mese alle elementari (ma il servizio c’è solo in una scuola su tre) - Ottantasei euro al mese è il costo medio della mensa scolastica nella scuola primaria sostenuto dalle famiglie italiane. ilsole24ore.com

Mense scolastiche, famiglie campane spendono 85 euro al mese - Ottantacinque euro a mese: è quanto ha speso in media nell'anno scolastico in corso una famiglia campana per la mensa di un figlio, sia per la scuola dell'infanzia sia per quella primaria. ansa.it

La lettera di una mamma di Busto Arsizio che chiede più attenzione e risposte chiare sui problemi delle mense scolastiche - facebook.com facebook

#Scuola, firmato decreto da 23,1 milioni di euro per #mense scolastiche e tempo pieno. Valditara: “Misura concreta per potenziare l’offerta scolastica, sostenere le famiglie e contrastare le disuguaglianze educative”. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuse x.com

