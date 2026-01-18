Torino-Roma 0-2 le pagelle | Malen 7,5 esordio perfetto Dybala 7,5 livello superiore Robinio Vaz 6 sfiora il gol Adams 6

La Roma ha conquistato una vittoria di misura contro il Torino, con un punteggio di 2-0 in trasferta. La squadra romana, grazie alle prestazioni di Malen e Dybala, prosegue la serie di risultati positivi e supera la Juventus in classifica. Le pagelle evidenziano l’esordio convincente di Malen e l’ottima prestazione di Dybala, mentre Robinio Vaz e Adams si sono distinti per impegno e occasioni create.

La Roma batte 2-0 il Torino in trasferta e vince la terza partita consecutiva in campionato, concretizzando il sorpasso sulla Juventus al quarto posto.

La Roma si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Torino, in programma stasera alle 21 allo Stadio Olimpico, con l’obiettivo di qualificarsi ai quarti di finale. Nel mercato calciomercato, la società sta lavorando per rinforzare la rosa, con una particolare attenzione alla trattativa per Malen, dopo che Gasperini ha manifestato comunque interesse per Robinio Vaz. Roma, l’attacco cambia volto: cosa portano Malen e Robinio Vaz

Roma rinnova il suo attacco, con l'arrivo di Malen e Robinio Vaz. Dopo aver analizzato le esigenze della squadra, il club ha deciso di intervenire direttamente sul reparto offensivo, migliorando la rosa senza attendere ulteriori opportunità. Questa modifica mira a rafforzare la squadra e a rispondere alle sfide della stagione, puntando su elementi che possano contribuire immediatamente alla crescita del gruppo.

