La riscossa del Cesena | tris al Catanzaro Inizia a farsi sentire l’effetto Ashley Cole

Il Cesena ha battuto il Catanzaro con un punteggio di 3-1 in una partita valida per il campionato. La formazione di casa ha schierato un 4-2-3-1 con Klinsmann tra i pali, mentre in campo sono scesi Ciofi, Zaro, Piacentini e Corazza in difesa. Nel secondo tempo sono entrati Francesconi, Olivieri, Guidi, Cerri e Cerri, mentre il Catanzaro ha subito un gol dopo il primo quarto d’ora e ha ridotto lo svantaggio poco prima della fine.

CESENA 3 CATANZARO 1 CESENA (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini, Corazza; Bastoni (31’ st Francesconi), Bisoli; Ciervo (12’ st Olivieri), Berti, Shpendi (47’ st Guidi); Vrioni (12’ st Cerri). A disp.: Siano, Ferretti, Amoran, Kebbeh, Arrigoni, Magni, Domeniconi. All.: A. Cole. CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti (32’ st Frosinini); Favasuli, Petriccione (20’ st Pompetti), Pontisso, Alesi (20’ st Di Francesco); Liberali (38’ st Koffi), Iemmello; Pittarello (32’ st Nuamah). A disp.: Marietta, Esteves, Jack, Verrengia, Rispoli, D’Alessandro, Buglio. All.: A. Aquilani. Arbitro: A. Calzavara di Varese. Reti: Liberali (34’ pt), Cerri (14’ st), Piacentini (28’st), Berti (48’ st). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La riscossa del Cesena: tris al Catanzaro. Inizia a farsi sentire l’effetto Ashley Cole Articoli correlati Leggi anche: Ashley Cole, nuovo allenatore del Cesena Cesena: Ashley Cole, ex Roma, guida la squadraLa panchina del Cesena ha cambiato volto in modo sorprendente, con l’ex difensore della Roma Ashley Cole che si prepara a prendere le redini della... Tutti gli aggiornamenti su Ashley Cole Cesena's comeback: three goals against Catanzaro. The Ashley Cole effect is starting to make itself felt.After a tense first half, down a goal, the team responded beautifully: Cerri, Piacentini, and Berti all scored. A victory of character. sport.quotidiano.net La prima gioia di Ashley Cole a Cesena: Orgoglioso del gruppo VIDEOPer la lingua italiana c’è ancora tempo, intanto, però, almeno quella sul campo sembra dare i suoi primi segnali di comprensione. Il Cesena di Ashley ... corriereromagna.it