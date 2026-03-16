La settimana di “La Promessa” dal 23 al 29 marzo 2026 vedrà Lisandro coinvolto in situazioni tese e Curro che si confronta con eventi del passato. La narrazione si concentra sulle dinamiche tra i personaggi principali, con momenti di conflitto e ricordi che si intrecciano nella trama. La programmazione si svolge seguendo questa linea, offrendo agli spettatori una serie di sviluppi che coinvolgono i protagonisti.

La nuova settimana de La Promessa, in onda dal 23 al 29 marzo 2026, si preannuncia ricca di colpi di scena e tensioni crescenti. La soap spagnola continua a intrecciare drammi familiari, segreti del passato e rapporti sempre più fragili, mantenendo alta l’attenzione del pubblico di Rete 4. Le vicende che coinvolgono Curro, Lisandro, Eugenia e il resto della servitù si complicano ulteriormente, mentre nuove rivelazioni rischiano di cambiare gli equilibri all’interno del palazzo. Cosa scatenerà l’ennesimo scontro tra Lisandro e la famiglia? Quale segreto riemergerà dall’incontro tra Curro ed Esmeralda? E cosa si nasconde dietro la misteriosa scomparsa di Eugenia? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Promessa, anticipazioni dal 23 al 29 marzo: Lisandro semina tensione, mentre Curro affronta il passato

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