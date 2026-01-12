De Bruyne | La riabilitazione procede bene contento di essere al Napoli
Durante un evento in Belgio, Kevin De Bruyne ha aggiornato sui progressi della sua riabilitazione, sottolineando di essere soddisfatto del percorso di recupero e della sua esperienza con il Napoli. Il centrocampista belga ha condiviso le sue impressioni sulla fase attuale e sulla sua integrazione nel club azzurro, evidenziando un atteggiamento positivo e di fiducia verso il futuro.
Le parole del belga durante un evento in Belgio. Kevin De Bruyne, centrocampista azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazione durante l’evento per il suo inserimento nella . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: De Bruyne torna a parlare: «La riabilitazione procede bene, voglio tornare al top per il Mondiale. Futuro? Sto bene al Napoli»
Leggi anche: Il recupero procede bene, De Bruyne sempre più vicino al rientro
Calcio Napoli De Bruyne vicino al rientro | a metà gennaio torna a Castel Volturno.
De Bruyne torna a parlare: «La riabilitazione procede bene, voglio tornare al top per il Mondiale. Futuro? Sto bene al Napoli» - Il giorno dopo il pareggio del Napoli contro l'Inter al Meazza, De Bruyne si è lasciato andare a qualche dichiarazione. msn.com
#DeBruyne: “Spero di riprendere a camminare presto” Sulla riabilitazione: “Ecco come sta andando” x.com
De Bruyne, la riabilitazione continua. Rientrerà in Italia la settimana prossima, allora si potranno valutare le sue condizioni Quanto vi manca Kdb Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al post Iscriviti alla community di - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.