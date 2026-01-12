De Bruyne | La riabilitazione procede bene contento di essere al Napoli

Durante un evento in Belgio, Kevin De Bruyne ha aggiornato sui progressi della sua riabilitazione, sottolineando di essere soddisfatto del percorso di recupero e della sua esperienza con il Napoli. Il centrocampista belga ha condiviso le sue impressioni sulla fase attuale e sulla sua integrazione nel club azzurro, evidenziando un atteggiamento positivo e di fiducia verso il futuro.

#DeBruyne: “Spero di riprendere a camminare presto” Sulla riabilitazione: “Ecco come sta andando” x.com

De Bruyne, la riabilitazione continua. Rientrerà in Italia la settimana prossima, allora si potranno valutare le sue condizioni

