De Bruyne | La riabilitazione procede bene contento di essere al Napoli

Da forzazzurri.net 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento in Belgio, Kevin De Bruyne ha aggiornato sui progressi della sua riabilitazione, sottolineando di essere soddisfatto del percorso di recupero e della sua esperienza con il Napoli. Il centrocampista belga ha condiviso le sue impressioni sulla fase attuale e sulla sua integrazione nel club azzurro, evidenziando un atteggiamento positivo e di fiducia verso il futuro.

Le parole del belga durante un evento in Belgio. Kevin De Bruyne, centrocampista azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazione durante l’evento per il suo inserimento nella . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

