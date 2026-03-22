La pallavolista Jessica Francisconi morta a 31 anni dopo sintomi di virus intestinale | disposta l'autopsia

Una pallavolista di 31 anni è deceduta in soli due giorni dopo aver manifestato sintomi da virus intestinale. I soccorsi, chiamati sul posto, sono stati inutili e la causa della morte è stata attribuita a un arresto cardiaco. La famiglia ha disposto un'autopsia per chiarire le circostanze del decesso.

Jessica Francisconi, 31 anni, muore in due giorni dopo sintomi da virus. Inutili i soccorsi: è morta per arresto cardiaco. Nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Jessica morta improvvisamente a 31 anni, addio alla “senatrice del volley”. Lunedì l’autopsiaRavenna, 22 marzo 2026 – Fuori dal campo il sorriso sempre stampato sul viso e la voglia di darsi da fare per tutti; dentro, il volto serio, la... Lucienne Polito trovata morta in casa ad Aversa, aveva 23 anni: disposta l’autopsiaLa 23enne Lucienne Polito è stata trovata senza vita nella sua abitazione nella serata di ieri, 24 febbraio. Tutto quello che riguarda Jessica Francisconi Temi più discussi: Jessica morta improvvisamente a 31 anni, addio alla senatrice del volley. Lunedì l’autopsia; Ravenna. Muore dopo malore improvviso, addio a Jessica, madre e pallavolista; Jessica morta improvvisamente a 31 anni addio alla senatrice del volley Lunedì l’autopsia. Cordoglio (anche) nel mondo del volley per la morte della 31enne Jessica FrancisconiIl mondo del volley ravennate è in lutto per la morte della 31enne Jessica Francisconi, per oltre dieci anni libero tra serie D e C, prima di mollare ... ravennaedintorni.it Ravenna. Muore dopo malore improvviso, addio a Jessica, madre e pallavolistaSembravano i sintomi di un virus gastrointestinale. In due giorni è morta, dopo il trasporto ospedale. Un vuoto enorme, inspiegabile, quello lasciato ... corriereromagna.it