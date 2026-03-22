Jessica, nota come la “senatrice del volley”, è morta improvvisamente a 31 anni. La notizia ha sconvolto la comunità sportiva e i suoi numerosi fan. Lunedì si svolgerà l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Fuori dal campo, era conosciuta per il sorriso e la disponibilità, mentre in campo mostrava determinazione e una grande tenacia.

Ravenna, 22 marzo 2026 – Fuori dal campo il sorriso sempre stampato sul viso e la voglia di darsi da fare per tutti; dentro, il volto serio, la determinazione e la ’testardaggine’ di non lasciar mai andare un punto senza provarci. Si è spenta improvvisamente venerdì, per cause ancora da chiarire, la 31enne di Savarna Jessica Francisconi, conosciutissima nel mondo della pallavolo cittadina e, più recentemente, del padel. Aveva chiamato il 118 per uno stato di malessere; una volta arrivati i sanitari, dopo poco è andata in arresto cardiaco. Non è bastata, purtroppo, una rianimazione durata oltre un’ora e mezza. La famiglia ha chiesto l’autopsia, che verrà effettuata non prima di domani e, a seguire, si potranno fissare i funerali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jessica morta improvvisamente a 31 anni, addio alla “senatrice del volley”. Lunedì l’autopsia

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