La nuova felpa pre-match fa del Como il club di Serie A più cool del momento

Il Como si distingue nella Serie A 202526 grazie alla nuova felpa pre-match che indossa. La maglia, con un design innovativo, ha attirato l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La squadra ha scelto di puntare su questo nuovo completo prima delle partite ufficiali, facendo parlare di sé per uno stile che si fa notare.

Non ce ne vogliano le altre squadre, ma la Serie A 202526 ha un Re Mida: il Como. E non ci riferiamo soltanto al fatto – piuttosto ovvio – che la proprietà del club lombardo è la più ricca d’Italia (i fratelli Hartono dispongono complessivamente di un patrimonio che sfiora i 40 miliardi di dollari, quasi quattro volte i secondi in questa graduatoria, i Friedkin proprietari della Roma), ma alla completezza di un progetto che tramuta in oro ogni cosa che tocca. Succede in ambito sportivo, naturalmente, dove la squadra guidata da Cesc Fàbregas continua a collezionare scalpi eccellenti (Juventus e Roma nell’ultimo mese) e ad alimentare il sogno Champions. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La nuova felpa pre-match fa del Como il club di Serie A più cool del momento Articoli correlati Il Como, il club più cool della Serie A: bilanci in rosso, ricapitalizzazioni e centro sportivo venduto a sé stessoPrendere una squadra dal passato anonimo, perdipiù precipitata nei bassifondi dei dilettanti, e innalzarla fino ai vertici grazie a dosi massicce di... Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: quando parla il tecnico alla vigilia del match. L’orario ufficialedi Marco BaridonConferenza stampa Spalletti pre Juve Como: ecco quando parla il tecnico bianconero alla vigilia del match di campionato.