Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como | quando parla il tecnico alla vigilia del match L’orario ufficiale

Luciano Spalletti ha parlato oggi alla vigilia della partita tra Juventus e Como, a causa della richiesta di chiarimenti sulla formazione titolare. Durante la conferenza, il tecnico ha spiegato quali sono le principali scelte per la sfida di domani, sottolineando l’importanza di prepararsi bene contro una squadra in crescita. Spalletti ha anche commentato le ultime novità sugli infortuni e sulla strategia di gioco. La conferenza si tiene alle 14:00, con i giornalisti pronti a fare domande sulla partita.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: ecco quando parla il tecnico bianconero alla vigilia del match di campionato. L'orario. La Juve si proietta verso il prossimo impegno stagionale tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Secondo quanto appreso dalla redazione di , la marcia di avvicinamento alla sfida di campionato entrerà nel vivo nella giornata di domani, venerdì 20 febbraio. QUI LE ULTIME NOTIZIE SULLA JUVE Il momento più atteso dai media e dai tifosi sarà la consueta conferenza stampa pre-partita. Luciano Spalletti incontrerà i giornalisti alle ore 16:00. Durante l'appuntamento, il mister analizzerà i temi principali della gara contro il Como, soffermandosi sulle condizioni della rosa e sulle possibili scelte di formazione.