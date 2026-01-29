La Procura di Milano mette in discussione molti edifici alti più di 25 metri in Italia. Se le accuse sono fondate, si rischia di dover demolire un gran numero di palazzi, anche in altre città. Un ex consigliere di Stato avverte che, in base alle leggi, potrebbe essere una vera rivoluzione edilizia.

Se la Procura di Milano ha ragione sull’applicazione delle leggi urbanistiche ed edilizie “bisogna andare in giro per tutta l’Italia a buttare giù un bel po’ di palazzi più alti di 25 metri”. Così l’ex magistrato di Tar e Consiglio di Stato, Fabio Cintioli, sentito mercoledì come testimone nel primo processo per abusi edilizi e lottizzazione abusiva all’Urbanistica milanese destinato ad andare a sentenza, probabilmente entro maggio, quello per il grattacielo di 83 metri ‘Torre Milano’ di via Stresa autorizzato con una super-Scia alternativa al permesso di costruire come ristrutturazione edilizia dopo la totale demolizione e ricostruzione dei due edifici precedenti e, secondo le accuse, realizzato senza piano attuativo per tarare la necessità di servizi pubblici sulla zona e con il recupero in altezza delle superfici e dei volumi di “seminterrati” abusivi già “oggetto di condono edilizio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inchiesta Urbanistica Milano, ex Consigliere di Stato: “Se il pm ha ragione va demolita mezza Italia”

Approfondimenti su Milano Inchiesta

La capa dei gip di Milano sostiene che i giudici delle indagini preliminari debbano conformarsi alla linea della procura nella maxi inchiesta sull’urbanistica, evidenziando l’importanza di un’unità di vedute nell’ambito delle indagini.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Inchiesta urbanistica Milano, Siciliano (PM): Depositato nuove chat, udienza rinviata a giovedì

Ultime notizie su Milano Inchiesta

