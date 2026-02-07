Treni in ritardo bloccano mezza Italia | a Pesaro fino a 90 minuti per un incendio ipotesi sabotaggio a Bologna

Questa mattina, un incendio vicino alla stazione di Pesaro ha bloccato i binari e causato ritardi fino a 90 minuti sui treni. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme vicino a un tombino, creando disagi su larga scala in mezza Italia. Si ipotizza un atto di sabotaggio, ma ancora nessuna conferma ufficiale. La situazione resta molto tesa, con i viaggiatori costretti ad aspettare e cercare alternative.

Vigili del fuoco in azione nei pressi della stazione di Pesaro dove un incendio è divampato questa mattina vicino a un tombino: traffico ferroviario in tilt con ritardi dei treni fino a 90 minuti. Fiamme e fumo da un tombino vicino la stazione di Pesaro, disagi e treni in tilt: ritardi fino a 90 minuti. Questa mattina a Pesaro un incendio si è sviluppato vicino a un tombino nei pressi della stazione. Perché i treni sono in ritardo alla stazione di Bologna: cavi danneggiati, cosa sta succedendo. Bologna, 7 febbraio 2026 – La circolazione ferroviaria nel nodo di Bologna Centrale è fortemente rallentata per un danneggiamento ad alcuni cavi avvenuto questa mattina intorno alle 8.30. Treni in ritardo di oltre 100 minuti nel nodo di Bologna per un intervento della polizia: cavi danneggiati. I treni dell'alta velocità vengono fatti transitare sui binari di superficie e questo sta causando numerosi disagi.

