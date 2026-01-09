Meloni | Io al Quirinale? Non voglio alzare il livello mi basta ciò che sto facendo – Il video
Il dibattito sulle future nomine istituzionali continua a coinvolgere diverse figure pubbliche. Recentemente, Giorgia Meloni ha commentato le sue intenzioni riguardo al Quirinale, sottolineando la volontà di mantenere il proprio attuale impegno senza voler alzare il livello di coinvolgimento. Nel frattempo, una curiosa battuta su collaborazioni con artisti come Fiorello ha aggiunto un tocco di leggerezza alla discussione, evidenziando il tono informale di alcune dichiarazioni politiche.
(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “Non so perché non mi chiediate mai di lavorare con Fiorello a pagamento. Vorrei farlo volentieri. Mi basta quello che sto facendo, mi appassiona. Se lo farò nella prossima legislatura dipenderà dal voto degli italiani. Nel mio radar non c’è quello di alzare il livello”. Così Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno. Courtesy: Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Governo, Meloni: "Mi basta quello che sto facendo, non penso al Quirinale"
Leggi anche: Meloni: "Io al Quirinale? Mi basta il mio livello". E ironizza: "Lavorerei volentieri con Fiorello a pagamento"
Viterbo alla conquista di Monte Carlo | FOTO; Mieli smonta sondaggi e sondaggisti: “Non ci credo, non prevedono mai le grandi svolte”; Re Felipe e Letizia di Spagna a Roma: la visita al Quirinale, il pranzo con la Meloni, la cena di gala senza tiara (come vuole la regola); Meloni, con Mattarella rapporti ottimi, sempre trovato soluzioni.
Meloni: Io al Quirinale? Non voglio alzare il livello, mi basta ciò che sto facendo - (Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “Non so perché non mi chiediate mai di lavorare con Fiorello a pagamento. quotidiano.net
Meloni scherza con i giornalisti: Io al Quirinale? Mi piacerebbe lavorare a pagamento con Fiorello - "Non so perché non mi proponete mai di andare a lavorare con Fiorello a pagamento, questo è quello che vorrei fare volentieri. ilgiornale.it
Meloni, io al Colle? Non voglio salire di livello, mi basta il mio - 'Non so perché non mi proponente mai di andare a lavorare con Fiorello a pagamento', cosa che 'io vorrei fare'. notizie.tiscali.it
Meloni: Io al Quirinale? Non voglio alzare il livello, mi basta ciò che sto facendo
Papa Leone insiste sulla scelta “disarmata e disarmante”, dal Quirinale una lettera di elogi. Ma Meloni e von der Leyen seguono l’ideologia militarista Leggi l'articolo - https://www.unita.it/2026/01/02/la-pace-disarmata-e-disarmante-di-papa-leone-e-gli-appelli- - facebook.com facebook
Il Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella, in vista del prossimo Consiglio Europeo di #Bruxelles, ha ricevuto al #Quirinale, nel corso della tradizionale colazione di lavoro, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia #Meloni. @Quirinale @Pal x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.