Meloni | Io al Quirinale? Non voglio alzare il livello mi basta ciò che sto facendo – Il video

Il dibattito sulle future nomine istituzionali continua a coinvolgere diverse figure pubbliche. Recentemente, Giorgia Meloni ha commentato le sue intenzioni riguardo al Quirinale, sottolineando la volontà di mantenere il proprio attuale impegno senza voler alzare il livello di coinvolgimento. Nel frattempo, una curiosa battuta su collaborazioni con artisti come Fiorello ha aggiunto un tocco di leggerezza alla discussione, evidenziando il tono informale di alcune dichiarazioni politiche.

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “Non so perché non mi chiediate mai di lavorare con Fiorello a pagamento. Vorrei farlo volentieri. Mi basta quello che sto facendo, mi appassiona. Se lo farò nella prossima legislatura dipenderà dal voto degli italiani. Nel mio radar non c’è quello di alzare il livello”. Così Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno. Courtesy: Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

