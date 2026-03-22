La Juventus domina ma viene ripresa dal Sassuolo | Locatelli sbaglia un rigore

La Juventus affronta il Sassuolo in una partita in cui domina sul campo, ma viene ripresa dopo che Locatelli sbaglia un rigore. Nonostante la superiorità, i bianconeri non riescono a concludere la gara con una vittoria certa. Il Sassuolo, che deve fare a meno di sei giocatori, si difende con determinazione. La partita si conclude senza vincitore, con il punteggio che rimane invariato.

In un momento così critico della stagione, affrontare una squadra come il Sassuolo costretta a fare a meno di ben sei giocatori sembrava un’occasione troppo bella per essere vera. L’undici di Spalletti fa il suo nel primo tempo, trascinato dagli scatenati Yildiz e Conceiçao sulle fasce, passando dopo 14 minuti grazie alla rete del talento turco. I bianconeri non riescono a sfruttare la superiorità territoriale, sprecando diverse occasioni tra il primo e il secondo tempo. Nella ripresa, però, l’approccio della Juventus è troppo soft e il Sassuolo ne approfitta con Pinamonti che inizia e chiude una ripartenza micidiale. I bianconeri si scatenano a caccia del vantaggio ed avrebbero un’occasione incredibile quando il Var individua un fallo di mano un po’ dubbio su una spizzata di Vlahovic. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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