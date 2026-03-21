Juventus-Sassuolo 1-1 Pinamonti risponde a Yildiz Locatelli sbaglia un rigore

La partita tra Juventus e Sassuolo si è conclusa con un risultato di 1-1 all'Allianz Stadium. Pinamonti ha segnato per il Sassuolo, rispondendo a Yildiz, che aveva aperto le marcature per la Juventus. Durante il match, Locatelli ha calciato un rigore che non è andato a buon fine. La gara si è disputata il 21 marzo 2026 a Torino.

Torino, 21 marzo 2026 - Passo falso della Juventus nella corsa alla Champions League. Il Sassuolo blocca Madama sull'1-1 all'Allianz Stadium. Non basta ai bianconeri la rete di Yildiz nel primo tempo. Già, perché nella ripresa Pinamonti pareggia i conti e nel finale Muric neutralizza il rigore calciato (malissimo) da Locatelli. La truppa di mister Spalletti aggancia in classifica il Como, ma con una partita disputata in più. Da segnalare il ritorno in campo sia di Milik (dopo quasi due anni) che di Vlahovic. Le scelte degli allenatori. Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Boga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus-Sassuolo 1-1, Pinamonti risponde a Yildiz. Locatelli sbaglia un rigore Articoli correlati Juve Sassuolo 1-1 LIVE: Locatelli sbaglia il calcio di rigore!di Andrea BargioneJuve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26... Juve Sassuolo 1-1: sgambetto dei neroverdi allo Stadium! Pinamonti risponde a Yildiz. Stop alla corsa Champions…di Andrea BargioneJuve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26... Approfondimenti e contenuti su Juventus Sassuolo 1 1 Pinamonti... Temi più discussi: Serie A | I precedenti di Juventus-Sassuolo; Pronostico Juventus-Sassuolo quote 30ª giornata Serie A; Juventus-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Serie A: Juventus-Sassuolo in campo sabato alle 20.45 DIRETTA. Serie A, Juventus-Sassuolo 1-1Il Sassuolo ferma la Juventus allo Stadium. Finisce 1-1 il match del sabato sera di Serie A. Vantaggio bianconero al 14' del primo tempo con Yildiz, pareggio ... lapresse.it Juventus-Sassuolo 1-1, le pagelle: Conceicao ispirato (6,5). Bremer disorientato (5,5). Erroraccio Locatelli (5)La sfida Juventus-Sassuolo si risolve con un pareggio: 1-1. Apre le marcature Yildiz, ora a quota 11 gol stagionali. I neroverdi pareggiano con Pinamonti ... msn.com SERIE A | Juventus-Sassuolo finisce 1-1. Gol di Yildiz, pareggia Pinamonti. Locatelli sbaglia un rigore #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/03/21/serie-a-juventus-sassuolo-finisce-1-1.-gol-di-yildiz-pareggia-pinamonti_d36b4387-fc99-4b2e- facebook #Juventus 1-1 #Sassuolo : Andrea Pinamonti! #JuveSassuolo #SerieA #JuventusSassuolo #SerieAEnilive #Calcio x.com