Juve Sassuolo 1-1 LIVE | Locatelli sbaglia il calcio di rigore!

Nella partita tra Juventus e Sassuolo, terminata 1-1, Locatelli ha calciato un rigore fallendo l’occasione di portare avanti la squadra. La sfida, valida per la 30ª giornata di Serie A 202526, è stata seguita in tempo reale con aggiornamenti sulla sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca. La partita si è svolta in modo intenso e combattuto fino al fischio finale.

di Andrea Bargione Juve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 202526. Questa sera allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Una partita che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, a caccia della qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sassuolo 1-1: sintesi e moviola. 82? CONTROLLO VAR – Controllo VAR in corso per un possibile calcio di rigore per la Juventus: nell’azione aveva colpito di testa Vlahovic su un difensore del Sassuolo. 79? DOPPIO CAMBIO SASSUOLO! – Fuori Vranckx, dentro Iannoni e fuori Pinamonti e dentro Nziola 78? DOPPIO CAMBIO JUVE – Dentro Vlahovic e Milik, fuori McKennie e Boga 74? AMMONITO GARCIA! – Brutto fallo di Garcia su Conceicao, scatta il giallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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