Guerri Napoli a caccia di punti contro la lanciata Varese

Da ilnapolista.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guerri Napoli affronta oggi alle 18:15 la Openjobmetis Varese nella Alcott Arena. La squadra napoletana cerca di interrompere una serie di risultati negativi che dura dal 18 gennaio. La partita si svolge in casa, con i giocatori pronti a scendere in campo per ottenere i primi punti in diverse settimane.

La Guerri Napoli torna in campo oggi alle 18:15 contro la Openjobmetis Varese tra le mura amiche della Alcott Arena, alla ricerca di una vittoria che manca ormai dal 18 gennaio. La formazione di Alessandro Magro ha decisamente bisogno di cambiare marcia dopo aver subito la sesta sconfitta consecutiva in quel di Cantù settimana scorsa, con una pesante sconfitta per 94-77. Magro potrà contare anche su Milton Doyle, il quale non ha ancora debuttato in canotta azzurra dopo essere arrivato da quasi due settimane a Napoli. Nella gara di andata, disputata a Varese lo scorso 3 gennaio 2026, alla quattordicesima giornata, successo di misura della Pallacanestro Varese per 84-80. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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