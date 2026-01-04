Guerri Napoli sfiora l’impresa a Varese | ko di misura 84-80 nel finale

La Guerri Napoli ha disputato una partita combattuta contro l’Openjobmetis Varese, sfiorando un risultato positivo. Nonostante un’intensa prestazione e una buona tenuta nel finale, gli azzurri sono usciti sconfitti con il punteggio di 84-80. La gara si è mantenuta equilibrata fino agli ultimi possessi, dimostrando impegno e determinazione da entrambe le squadre.

