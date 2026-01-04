Guerri Napoli sfiora l’impresa a Varese | ko di misura 84-80 nel finale
La Guerri Napoli ha disputato una partita combattuta contro l’Openjobmetis Varese, sfiorando un risultato positivo. Nonostante un’intensa prestazione e una buona tenuta nel finale, gli azzurri sono usciti sconfitti con il punteggio di 84-80. La gara si è mantenuta equilibrata fino agli ultimi possessi, dimostrando impegno e determinazione da entrambe le squadre.
Prestazione intensa della Guerri Napoli sul parquet dell’Openjobmetis Varese: gli azzurri lottano fino all’ultimo possesso ma cedono 84-80. Decisive le azioni finali. La Guerri Napoli va a un passo dal colpaccio ma torna dalla trasferta lombarda con una sconfitta amara. Nell’anticipo di campionato, gli azzurri cedono 84-80 sul campo dell’Openjobmetis Varese, al termine di una . 🔗 Leggi su 2anews.it
