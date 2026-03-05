la guerra in iran rischia di mettere sotto pressione le rotte migratorie

Martedì scorso, durante una conferenza stampa, il primo ministro egiziano ha chiesto quando finirà la guerra in Iran, una domanda a cui nessuno ha una risposta. La situazione attuale potrebbe influenzare le rotte migratorie, creando tensioni e pressioni sulla regione. La discussione si è concentrata sulla durata del conflitto e sulle possibili ripercussioni per i flussi di migranti.

Tunisia, Libia, Egitto. Se il conflitto dovesse protrarsi a lungo aggraverebbe crisi valutaria e inflazione destabilizzando economie già fragili. E l’Europa teme gli sbarchi La Francia è pronta. Ecco cosa manda, cosa è già arrivato e come si difende in medio oriente Quando finirà la guerra? La domanda a cui nessuno sa rispondere se l’è posta, martedì scorso, anche il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, al termine di una conferenza stampa in cui aveva tentato di tranquillizzare tutti: riserve di valuta estera ce ne sono e anche l’interruzione degli approvvigionamenti di gas da Israele non è un problema, ha assicurato. La lira egiziana però è precipitata ai minimi da un anno e per acquistare un dollaro servono 50 lire mentre le forniture energetiche sono finite sotto choc. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Naufragio nel Mediterraneo: 53 migranti scomparse, due bambini tra le vittime. Emergenza rotte migratorie.Un nuovo, ennesimo naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la scomparsa di 53 migranti, tra cui due bambini, al largo delle coste della Libia.

Leggi anche: Più di tremila morti sulle rotte migratorie per la Spagna. Il “buco nero” algerino tra silenzi e mancato soccorso

