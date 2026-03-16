Cortona celebra la Chianina | a Fratticciola torna la 71ª Mostra del Gigante bianco

A Fratticciola, nella zona di Cortona, si tiene la 71ª Mostra dei bovini di razza Chianina, un evento che si ripete ogni anno da molti decenni. La manifestazione richiama allevatori e appassionati e rappresenta un momento importante per la tradizione agricola locale. La mostra si svolge nel territorio di Cortona e si prepara a confermarsi anche nel 2026.

Torna uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione agricola della Valdichiana. A Fratticciola, nel territorio di Cortona, è pronta a rinnovarsi la Mostra dei bovini di razza Chianina, che nel 2026 raggiunge la sua 71ª edizione. L’evento si svolgerà sabato 21 e domenica 22 marzo negli spazi del Museo della Civiltà Contadina di Fratticciola, con un’anteprima in programma venerdì 20 marzo dedicata a un convegno di approfondimento sul futuro delle aree rurali. La manifestazione sarà come sempre dedicata al “Gigante bianco”, simbolo della zootecnia locale e della storia agricola della Valdichiana. Nel corso della due giorni sono previste numerose iniziative che uniscono allevamento, tradizione e valorizzazione delle produzioni locali. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Cortona celebra la Chianina: a Fratticciola torna la 71ª Mostra del “Gigante bianco” Articoli correlati Cortona, torna la Mostra dei bovini di razza Chianina: a Fratticciola la 71ª edizioneArezzo, 16 marzo 2026 – Cortona, torna la Mostra dei bovini di razza Chianina: a Fratticciola la 71ª edizione. Cortona, torna Chianina & Syrah: protagonista il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IgpArezzo, 3 marzo 2026 – Cooking show, talk, conoscenza e qualità: tutto questo è “Chianina & Syrah”, che da venerdì 6 a domenica 8 marzo accenderà i... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cortona celebra la Chianina a... Cortona, torna la Mostra dei bovini di razza Chianina: a Fratticciola la 71ª edizionePresentato il programma dell’appuntamento in programma sabato 21 e domenica 22 marzo. Anteprima convegno venerdì 20 ... lanazione.it Torna la Mostra dei bovini di razza Chianina: a Fratticciola la 71ª edizioneÈ pronta a rinnovarsi una delle manifestazioni più radicate nella tradizione agricola della Valdichiana. A Fratticciola, nel territorio di Cortona, torna la Mostra dei bovini di razza Chianina, che ne ... arezzonotizie.it