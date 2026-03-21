Cortona Fratticciola celebra la Chianina Verso una domenica ricca di appuntamenti

A Fratticciola si svolge una manifestazione dedicata alla razza bovina Chianina, con eventi e iniziative previste per la giornata di domenica. La celebrazione coinvolge allevatori e appassionati che si preparano ad incontrarsi e partecipare alle attività organizzate nel comune di Cortona. La giornata promette di essere ricca di momenti dedicati alla tradizione e alla cultura locale.

Arezzo, 21 marzo 2026 – . Inaugurata la 71^ edizione, un riconoscimento per Mario Falomi che ha visto nascere l’evento. «Ho visto nascere questa festa 71 anni fa a Cortona in piazza del Mercato, la Chianina è un simbolo del nostro territorio», così Mario Falomi, 88 anni e ancora attivo nelle sue attività agricole. «Avevo 4 anni anni quando ho cominciato ad aiutare la mia famiglia nell’allevamento e nella cura del nostro podere. Ancora oggi sono in quei campi a lavorare», ha detto il veterano dell’agricoltura, celebrato in occasione della Mostra del vitellone di razza Chianina in corso a Fratticciola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, Fratticciola celebra la Chianina. Verso una domenica ricca di appuntamenti Articoli correlati Cortona celebra la Chianina: a Fratticciola torna la 71ª Mostra del “Gigante bianco”Torna uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione agricola della Valdichiana. Cortona, torna la Mostra dei bovini di razza Chianina: a Fratticciola la 71ª edizioneArezzo, 16 marzo 2026 – Cortona, torna la Mostra dei bovini di razza Chianina: a Fratticciola la 71ª edizione. Tutto quello che riguarda Cortona Fratticciola celebra la... Temi più discussi: Cortona celebra la Chianina: a Fratticciola torna la 71ª Mostra del Gigante bianco; Assassini coi mocassini - Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina; La Mostra dei bovini di razza Chianina torna a Cortona per la 71ª edizione; Cortona celebra la Chianina | a Fratticciola torna la 71ª Mostra del Gigante bianco. Cortona, Fratticciola celebra la Chianina. Verso una domenica ricca di appuntamentiArezzo, 21 marzo 2026 – Cortona, Fratticciola celebra la Chianina. Verso una domenica ricca di appuntamenti. Inaugurata la 71^ edizione, un riconoscimento per Mario Falomi che ha visto nascere ... lanazione.it Fratticciola celebra la Chianina. Verso una domenica ricca di appuntamentiHo visto nascere questa festa 71 anni fa a Cortona in piazza del Mercato, la Chianina è un simbolo del nostro territorio, così Mario Falomi, 88 anni e ancora attivo nelle sue attività agricole. Ave ... arezzonotizie.it Recruitment Day – Centro per l’Impiego di Cortona Lo scorso 10 marzo si è svolto un Recruitment Day dedicato al settore hôtellerie. Un’importante azienda del territorio ha incontrato candidati interessati a diverse figure nel mondo dell’accoglienza e dell’o facebook