C’è una politica che non si lascia archiviare. Resta nelle voci, nei ricordi, nei legami che hanno attraversato stagioni difficili e decisive. È la politica della Democrazia cristiana, dei suoi uomini, delle sue correnti, dei suoi drammi e delle sue intuizioni. In questo solco si inserisce il ricordo che l’ex ministro Ortensio Zecchino affida a Formiche.net. Un ritratto che rievoca con tratti vividi e personali la figura di Paolo Cirino Pomicino: non solo ministro e protagonista della corrente andreottiana, ma uomo segnato dalla vita e dalla politica, fino all’ultimo. Professore Zecchino, che uomo era Paolo Cirino Pomicino? Paolo era un combattente. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La forza morale e la politica totale. L’eredità di Pomicino secondo Zecchino

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