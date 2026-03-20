Addio a Umberto Bossi il cordoglio della politica Salvini | Lascia un’eredità morale valoriale e spirituale

È scomparso Umberto Bossi, figura politica nota per il ruolo di fondatore e leader della Lega Nord. La sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio tra i rappresentanti delle istituzioni e dei diversi schieramenti politici, tra cui il Presidente della Repubblica, la premier Meloni e altri leader bipartisan. Tutti hanno espresso il loro cordoglio e ricordato la sua influenza nel panorama politico italiano.

Dal Presidente della Repubblica alla premier Meloni, fino ai leader bipartisan: unanime il ricordo del fondatore della Lega tra il riconoscimento politico e la commozione personale La scomparsa di Umberto Bossi ha suscitato un’ondata di profondo cordoglio nel mondo politico italiano. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il fondatore della Lega come “protagonista di una lunga stagione politica”, sottolineando come l’Italia perda “un leader politico appassionato e un sincero democratico”. Inoltre, il Capo dello Stato ha espresso vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che ne hanno condiviso l’impegno politico, riconoscendo il ruolo centrale avuto da Bossi nella storia recente del Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Addio a Umberto Bossi, il cordoglio della politica, Salvini: “Lascia un’eredità morale, valoriale e spirituale” Articoli correlati È morto Umberto Bossi: addio al senatur, fondatore della Lega. Il cordoglio della politicaÈ morto Umberto Bossi, fondatore della Lega, figura centrale della politica italiana degli ultimi decenni. Addio a Umberto Bossi, il cordoglio della politica, Sergio Mattarella: «Un leader politico appassionato e un sincero democratico»Un vuoto che si riflette subito nel suo partito, che ha annullato tutti gli appuntamenti in calendario. Contenuti e approfondimenti su Umberto Bossi Temi più discussi: Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord; È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatùr'; Addio a Umberto Bossi, il fondatore della Lega; Addio a Bossi, il federalista pioniere dell’odio anti migranti. A 84 anni è morto Umberto Bossi: il ricordo dei politici comaschiDal ministro per le disabilità Alessandra Locatelli all'assessore regionale Fermi, fino alle opposizioni, con la dem Chiara Braga ... espansionetv.it Addio a Umberto Bossi, Senatùr che aveva fondato la LegaAveva 84 anni, era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Varese. Il cordoglio bipartisan della politica ... rainews.it LA MORTE DI UMBERTO BOSSI, TUTTI I NOSTRI FOCUS La morte di Umberto Bossi, il padre padrone della Lega Nord https://trib.al/xKEcw6O Il cordoglio del Nordest, le parole di Zaia e Fedriga https://trib.al/eZ0me2p Bossi, quarant'anni di pol - facebook.com facebook Quando Pizzi pizzicava Umberto Bossi al patto della pajata. Tutte le foto formiche.net/gallerie/umber… x.com