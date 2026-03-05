Concorso insegnanti di religione cattolica scuola secondaria prova scritta suppletiva il 16 aprile AVVISO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso n. 5280 del 4 marzo 2026 riguardante la prova scritta suppletiva del concorso per insegnanti di religione cattolica nelle scuole secondarie. La prova si terrà il 16 aprile e riguarda i candidati che devono ancora sostenere questa fase. L’avviso fornisce dettagli sulle modalità e le tempistiche dell’esame.

