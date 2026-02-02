Attivati i percorsi universitari e per la formazione degli insegnanti di medie e superiori

Sono stati ufficialmente avviati i corsi di formazione e abilitazione per insegnanti di medie e superiori all’Università di Siena. Le lezioni sono partite in questi giorni e coinvolgono centinaia di aspiranti docenti che vogliono ottenere il titolo per insegnare nelle scuole italiane. La facoltà ha già aperto le iscrizioni per il nuovo anno accademico, con corsi che prevedono anche stage e tirocini sul campo.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – Attivati all' Università di Siena i percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti per il corrente anno accademico 2025-2026. I percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti (60, 36, 30 CFU) sono destinati agli aspiranti insegnanti (di posto comune) delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. La scadenza per le iscrizioni è il 16 febbraio 2026 ore 12:00. Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nel decreto di autorizzazione posti e modalità di selezione (n. 138 del 27 gennaio 2026) ha accreditato percorsi formativi in vari ambiti richiesti dall'Università di Siena.

