Dopo partita infuocato di Milan-Como: Allegri insulta pesantemente Fabregas all'ingresso della sala stampa urlandogli in faccia. Cosa è successo dopo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Fabregas incredulo per quello che ha visto: “Se penso che questo è il Milan che vedevo da piccolo…”Cesc Fabregas si è mostrato molto deluso dopo la sconfitta contro il Milan, esprimendo incredulità per l’esito della partita.

Roma-Como, tensione alle stelle: Mancini-Fabregas e le panchine faccia a faccia. Cosa è successoIl match tra Roma e Como si è concluso con un finale molto teso, caratterizzato da scontri tra i giocatori e momenti di forte nervosismo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche e Giorgia Meloni interviene. Cosa è successo; Le urla di Chiellini e Comolli a La Penna, la lite Spalletti-Ferri e le parole su Marotta: cosa è successo…; Cosa è successo a Malinin dopo la caduta alle Olimpiadi Invernali: Il crollo era inevitabile; Inibiti Comolli (multato) e Chiellini, Kalulu fermo un turno. Cosa è successo dopo Inter-Juventus: le tappe.

Le urla di Chiellini e Comolli a La Penna, la lite Spalletti-Ferri e le parole su Marotta: cosa è successo nel tunnel di San SiroFucking disgrace, Non esiste al mondo: cosa è successo nel tunnel di San Siro durante l'intervallo di Inter-Juventus ... ilfattoquotidiano.it

Inibiti Comolli (multato) e Chiellini, Kalulu fermo un turno. Cosa è successo dopo Inter-Juventus: le tappeDamien Comolli e Giorgio Chiellini non l’hanno passata liscia dopo le proteste nel tunnel degli spogliatoi durante l’intervallo del ... msn.com

Cosa è successo nel finale di Milan-Como E intanto i rossoneri scivolano a -7 dall'Inter... facebook

Prestianni-Vinicius: cosa è successo durante Benfica-Real e reazioni LIVE #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com