La farmacia ospedaliera apre anche di pomeriggio per migliorare il servizio
In risposta alle numerose richieste e alle esigenze organizzative, la farmacia ospedaliera amplia i propri orari di apertura, aprendo anche nel pomeriggio. Questa novità mira a migliorare l’accessibilità ai servizi offerti, consentendo ai pazienti di ricevere assistenza e medicinali in modo più comodo e tempestivo. La nuova apertura pomeridiana rappresenta un passo importante per garantire un servizio più efficiente e vicino alle necessità della comunità.
Al fine di migliorare l'accessibilità al servizio, a seguito delle numerose richieste pervenute e di esigenze organizzative, la farmacia ospedaliera aprirà anche di pomeriggio. È quanto disposto dalla direttrice dr.ssa DI Staso, che ha introdotto, a decorrere dalla giornata del 15 gennaio, una.
