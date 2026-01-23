La farmacia ospedaliera di Recanati riaprirà almeno un giorno a settimana entro la prossima primavera. Questa decisione deriva dall’incontro tra le autorità regionali e comunali, che ha portato a un primo risultato concreto per garantire un miglior servizio sanitario alla comunità. La riapertura rappresenta un passo importante per rafforzare l’assistenza farmaceutica nel territorio, in attesa di ulteriori sviluppi futuri.

La riapertura del servizio di farmacia ospedaliera a Recanati almeno un giorno a settimana, entro la prossima primavera, rappresenta il primo risultato concreto emerso dall’incontro di ieri mattina tra l’assessore regionale alla sanità Paolo Calcinaro, il sindaco Emanuele Pepa, la giunta comunale e i vertici dell’Ast di Macerata. L’incontro, seguito dalla visita alle principali strutture socio-sanitarie cittadine, ha permesso di concentrarsi su ciò che può essere effettivamente attuato nel breve e medio periodo. "È stata una proficua mattinata di confronto con l’assessore, l’Ast e la giunta – ha dichiarato il sindaco Pepa –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La farmacia ospedaliera tornerà in funzione"

“Medicinale introvabile”, serve per i pazienti dializzati: la farmacia ospedaliera non ce l’haAttualmente, il medicinale necessario ai pazienti dializzati non è disponibile presso la farmacia ospedaliera dell’Asl al San Luca di Lucca, distribuito dal Servizio Sanitario Nazionale.

La farmacia ospedaliera apre anche di pomeriggio per migliorare il servizioIn risposta alle numerose richieste e alle esigenze organizzative, la farmacia ospedaliera amplia i propri orari di apertura, aprendo anche nel pomeriggio.

