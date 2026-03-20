In città si stanno preparando le scene per un lungometraggio dedicato al Palio dei Somari, che quest’anno festeggia i suoi 60 anni. Mentre questa sera si svolgono le cene propiziatorie con numerosi partecipanti in contrada, le riprese sono in corso per realizzare il film che rende omaggio alla tradizione. La manifestazione si avvicina e l’atmosfera è già vivace tra le strade del centro.

Mentre sale l’attesa per il Palio dei Somari, questa sera sono in programma le cene propiziatorie con un fiume di gente pronta a far festa in contrada, sta andando avanti un progetto interessante e che rende omaggio alla storia della manifestazione. Di cosa si tratta? Del film sul Palio dei Somari, "Eravamo un gruppo di amici", prodotto dal gruppo "In vino veritas", tutti torritesi e con una sana passione per le tradizioni, il folklore e un talento naturale nel far divertire le persone. E che adesso arriva al suo progetto più grande: un lungometraggio per i 60 anni del Palio dei Somari, e quindi riportare sugli schermi la Torrita dell’epoca... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I 60 anni del Palio dei Somari . In città si girano le scene per fare un lungometraggio

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