Palio dei Somari le novità Dalla tribuna al regolamento

Il Palio dei Somari di Torrita di Siena torna con nuove regole e una tribuna rinnovata. L’evento, tra i più attesi in Valdichiana, si svolgerà dal 12 al 22 marzo, attirando molti spettatori locali e turisti. Quest’anno, la festa festeggia anche il 60º anniversario e il 70º appuntamento, con una corsa in più prevista a giugno, il 6. La manifestazione si prepara a coinvolgere ancora di più il pubblico, con alcune novità che renderanno ancora più emozionante questa tradizione. La città si prepara ad accogliere i partecipanti e gli spettatori.

Manca poco ad uno degli eventi più sentiti e partecipati in Valdichiana. Si tratta del Palio dei Somari di Torrita di Siena che ha annunciato il programma per l'edizione numero 69 (dal 12 al 22 marzo), festa che quest'anno farà il bis a giugno (sabato 6 la corsa) per celebrare i 60 anni dalla nascita della manifestazione e l'edizione numero 70. La macchina organizzativa è attiva da tempo per offrire uno spettacolo sempre più bello e curato. Anticipata, il 10 marzo, dalla presentazione in Regione, il 12 si sveleranno i dettagli ai torritesi nella sala Abbozzi di Palio (ore 21). Sabato 14 marzo si entra nel vivo, con la targa celebrativa dei 60 anni in via B.