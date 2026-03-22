La consulenza ancora segreta che scuote il caso Garlasco | si ribalta tutto?

Da iltempo.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una consulenza ancora riservata sta attirando l'attenzione nel procedimento riguardante l'omicidio di Chiara Poggi. L'evento si è verificato il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Le indagini hanno portato a diversi sviluppi e a un nuovo esame delle prove, mentre la causa della morte e i moventi restano al centro delle discussioni. La questione sta suscitando grande attenzione tra gli inquirenti e gli addetti ai lavori.

Il ricatto allo Stato. Così gli anarchici “salutano” sul web i compagni morti “combattendo” La dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco, torna al centro dell'attenzione giudiziaria e mediatica alla luce delle indiscrezioni, riportate dal Tg1, sulla consulenza tecnica affidata all'anatomopatologa Cristina Cattaneo, depositata alla Procura di Pavia ma ancora coperta da segreto istruttorio. Secondo quanto trapelato, la nuova analisi medico-legale delineerebbe uno scenario più complesso rispetto alle ricostruzioni precedenti, con elementi compatibili con una colluttazione prolungata tra la vittima e l'aggressore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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