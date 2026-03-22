La consulenza ancora segreta che scuote il caso Garlasco | si ribalta tutto?

Una consulenza ancora riservata sta attirando l'attenzione nel procedimento riguardante l'omicidio di Chiara Poggi. L'evento si è verificato il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Le indagini hanno portato a diversi sviluppi e a un nuovo esame delle prove, mentre la causa della morte e i moventi restano al centro delle discussioni. La questione sta suscitando grande attenzione tra gli inquirenti e gli addetti ai lavori.

Il ricatto allo Stato. Così gli anarchici “salutano” sul web i compagni morti “combattendo” La dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco, torna al centro dell'attenzione giudiziaria e mediatica alla luce delle indiscrezioni, riportate dal Tg1, sulla consulenza tecnica affidata all'anatomopatologa Cristina Cattaneo, depositata alla Procura di Pavia ma ancora coperta da segreto istruttorio. Secondo quanto trapelato, la nuova analisi medico-legale delineerebbe uno scenario più complesso rispetto alle ricostruzioni precedenti, con elementi compatibili con una colluttazione prolungata tra la vittima e l'aggressore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La consulenza ancora segreta che scuote il caso Garlasco: si ribalta tutto? Articoli correlati Leggi anche: Caso Garlasco: nuova consulenza Poggi su sangue gradini 'impossibile non sporcarsi' Leggi anche: Caso Garlasco: depositata consulenza Cattaneo su orario morte Chiara Poggi Tutte le novità sul delitto di Garlasco - Storie italiane 17/02/2026 Tutto quello che riguarda La consulenza ancora segreta che scuote... Temi più discussi: Garlasco, il movente dietro l’omicidio di Chiara Poggi: Aveva scoperto un circuito proibito; Caso Garlasco cambia l’orario del delitto; Dentro la Notizia: Ultim'ora, spunta un figlio segreto di Raffaella Carrà Video. Ha lottato. Cosa dice la consulenza medico-legale su GarlascoL’indiscrezione è stata anticipata dal Tg1 e potrebbe riscrivere completamente la dinamica dell’omicidio, escludendo di fatto Stasi dalla scena del crimine ... ilgiornale.it Caso Garlasco, Chiara Poggi si sarebbe difesa dal suo assassino: la svolta nella consulenza CattaneoCaso Garlasco, nuove indiscrezioni: Chiara Poggi avrebbe lottato con l’assassino prima di morire. Segni di colluttazione nella consulenza Cattaneo ... tag24.it Chiara Poggi si difese quando venne uccisa nella sua casa in via Pascoli a Garlasco. Non solo. Avrebbe anche lottato a lungo con il suo killer, il cui Dna potrebbe essere sotto le sue unghie. È quanto emergerebbe dalla super perizia top secret realizzata dot facebook ....avrebbe... ...sarebbero... ...potrebbero... #Garlasco Sono con te, Napoleone x.com