Caso Garlasco | depositata consulenza Cattaneo su orario morte Chiara Poggi

L'anatomopatologa Cristina Cattaneo ha consegnato una consulenza sulla morte di Chiara Poggi, causata da un omicidio nel 2007. La relazione risponde a domande sulla possibile ora del decesso, sul numero di ferite e sull'arma utilizzata. La sua analisi si basa su una dettagliata ricostruzione delle lesioni e dei reperti trovati sulla scena del delitto. La consulenza fornisce nuovi spunti per gli inquirenti, che continuano a indagare sul caso.

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - L'anatomopatologa Cristina Cattaneo a cui la Procura di Pavia la scorsa estate aveva affidato una consulenza sul delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, ha depositato la sua relazione che vede, tra i quesiti posti dagli inquirenti, l'orario della morte, il numero di corpi inferti alla ventiseienne e l'arma usata da una o più assassini. Si tratta di un nuovo approfondimento che, insieme alla Bpa del Ris di Cagliari, potrebbe fornire elementi contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso, o confermare la scena che ha portato alla condanna in via definitiva a 16 anni di carcere dell'allora fidanzato Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

