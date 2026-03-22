La connected mobility in Italia vale 3,36 mld ma la mancanza di competenze frena la crescita
Il mercato della Connected Mobility in Italia ha raggiunto un valore di 3,36 miliardi di euro, con una crescita prevista del 16% entro la fine del 2024. Tuttavia, la mancanza di competenze specifiche nel settore rappresenta un ostacolo che limita il pieno sviluppo di questa tecnologia. Le aziende continuano a investire, ma la carenza di figure qualificate rischia di rallentare ulteriormente l’espansione del mercato.
Il mercato italiano della Connected Mobility accelera, raggiungendo un valore complessivo di 3,36 miliardi di euro e una crescita del 16% prevista entro fine 2024. Ma mentre la tecnologia corre veloce, le aziende si scontrano con un grave deficit di competenze: il 75% fatica a reperire profili specializzati in intelligenza artificiale, elettrificazione, guida autonoma e sostenibilità, le figure chiave per guidare la mobilità del futuro. La fotografia del settore emerge dalla ricerca Mobilità sostenibile e tecnologie intelligenti per i grandi eventi: le sfide della nuova mobilità, realizzata dall’ Osservatorio Connected Vehicle & Mobility del Politecnico di Milano con il contributo scientifico dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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