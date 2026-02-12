Perché la grana europea sulla competitività è un test sui tabù di Meloni & Co

Giorgia Meloni si dà da fare sul tema della competitività europea, un argomento sempre delicato. La premier si confronta con questioni che mettono in discussione le politiche e i limiti dell’Italia in Europa. Nei giorni scorsi, ha preso posizione su questo fronte, dimostrando di voler spingere per cambiamenti concreti. La sua attivismo, infatti, appare come una sfida ai tabù che spesso frenano le riforme nel Vecchio Continente.

Non basta Draghi per scuotere la competitività Ue. Il “ritiro” in Belgio L’attivismo di Giorgia Meloni sul tema delicato e suggestivo della competitività europea è una notizia positiva per diverse ragioni. La prima ragione, la più semplice e forse la più importante, riguarda una postura diversa dal passato assunta dalla premier che coincide con una consapevolezza: la necessità di tutelare l’interesse nazionale attraverso il rafforzamento dell’Europa costruendo un patto ambizioso con la Germania guidata da Friedrich Merz. La svolta rispetto al passato è evidente. Nel 2014, il programma elettorale di Fratelli d’Italia proponeva, testuale, “lo scioglimento concordato dell’Eurozona”, e ai tempi Meloni raccoglieva firme per uscire dall’euro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il governo italiano ha annunciato un nuovo accordo con la Germania per rafforzare la collaborazione tra i due Paesi.

Ecco un'introduzione adatta alle tue richieste: Un documento di tre pagine diffuso a Bruxelles suggerisce possibili accordi tra Italia e Germania per rafforzare la competitività dell’Unione Europea.

