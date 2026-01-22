Ecco un'introduzione adatta alle tue richieste: Un documento di tre pagine diffuso a Bruxelles suggerisce possibili accordi tra Italia e Germania per rafforzare la competitività dell’Unione Europea. L’anticipazione del Foglio analizza i punti principali dell’intesa tra Meloni e Merz, evidenziando le proposte per un rilancio economico condiviso. Si tratta di un passo che potrebbe segnare una nuova fase di collaborazione tra i due paesi, con ricadute sul futuro dell’UE.

Bruxelles. Un “non paper” di tre pagine può vedere la nascita di un nuovo motore italo-tedesco nell’Unione europea? Giorgia Meloni e Friedrich Merz hanno inviato ai loro omologhi dell’Ue e alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, un documento con una serie di proposte congiunte per rafforzare la competitività. “L’Europa sta rimanendo indietro. Dagli inizi degli anni 2000, il divario di crescita rispetto a Stati Uniti e Cina si è allargato, mentre molti nuovi concorrenti stanno aumentando la loro influenza a livello globale. Questo minaccia il tenore di vita europeo e la sovranità dell’Europa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Tutti i punti dell'accordo Meloni-Merz per rilanciare la competitività europea. L'anticipazione del Foglio

Leggi anche: Startup e imprenditori italiani chiedono un Digital Omnibus più ambizioso: “Serve un intervento coraggioso per rilanciare la competitività europea”

Leggi anche: Ambiente, tutti i punti dell’accordo Ue sugli obiettivi climatici

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Kompatscher e Mair da Piantedosi: Garanzie su tutti i punti; COPPA ITALIA DI SNOWBOARD: TUTTI I VINCITORI, I PODI E I PIAZZAMENTI DEGLI ATLETI AOC NELLA TAPPA DI PRATO NEVOSO; Calcio, Eccellenza: brianzole tutte a punti, Torraca trascina l’Ardor; Decreto Requisiti Minimi 2025: guida e novità.

Punti nascita. Maroni: Lorenzin si è accorta dell’errore. In contatto per tenerli tutti apertiAbbiamo detto al ministero che siamo in grado, mettendoci risorse adeguate, di rendere sicuri i punti nascita con meno di 500 parti all'anno, ha detto Maroni. A oggi il Governo ha dato la deroga a ... quotidianosanita.it

##Ambiente, tutti i punti dell'accordo Ue sugli obiettivi climaticiBruxelles, 5 nov. (askanews) - Che cosa contiene il complicato compromesso sul clima che il Consiglio Ambiente dell'Ue ha raggiunto nelle prime ore di stamattina a Bruxelles, dopo oltre 20 ore di ... notizie.tiscali.it

PARRA VS DAVYSKIBA ALL POINTS Riguardiamo tutti i punti di Melanie Parra vs Anna Davyskiba, schiacciatrici di Eurotek Laica Uyba e Wash4green Monviso Volley, nel match della 21^ giornata di #SerieA1Tigotà facebook