La Chiesa di Colle di Val d’Elsa ha deciso di chiedere ai genitori di non regalare cellulari ai bambini che stanno per fare la prima comunione. La decisione è stata comunicata attraverso un avviso ufficiale, in cui si invita a limitare l’uso di dispositivi elettronici durante questo momento importante. La misura mira a favorire incontri e dialoghi in presenza, evitando che i bambini siano troppo immersi nel mondo digitale in questa fase.

Colle di Val d’Elsa (Siena) – C’è una domanda che attraversa silenziosa le nostre case, insinuandosi tra notifiche e schermi luminosi: si può davvero crescere e far crescere, con uno smartphone in mano, senza smarrire la rotta? È da questo interrogativo, tanto attuale quanto ineludibile, che prende le mosse la conferenza ’ Crescere con lo smartphone? Sfide educative dei nostri tempi’, promossa dalle parrocchie di Colle Alta (in provincia di Siena) in collaborazione con l’ Ufficio Scuola diocesano, in programma martedì 24 alle 18 al Teatro Sant’Agostino di Colle di Val d’Elsa. La sfida educativa. Don Giuseppe Acampa, parroco di Colle Alta, ne spiega il senso: “La sfida principale è sicuramente quella di accompagnare i ragazzi in un mondo che cambia velocemente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Chiesa spegne i cellulari: “Non regalateli ai bimbi che fanno la comunione”

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