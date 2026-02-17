In Fiera spunta una chiesa con finte suore che offrono comunione e bitter | l' iniziativa fa infuriare la Diocesi

Scoppia il caso alla Fiera di Rimini, uno stand ricrea l’interno di una chiesa con “suore” e “frati” che distribuiscono la comunione e bitter. La Diocesi di Rimini: "Creatività commerciale che travalica i limiti" Ci sono avvenenti suore che offrono ai visitatori la “comunione”. E barman vestiti da frati che propongono al bancone la degustazione di un bitter. Ma nessuno qui ha mai preso realmente i voti. E' tutto finto, compreso l'allestimento che ricrea gli interni di una chiesa. Si tratta piuttosto di una trovata pubblicitaria che non solo sta facendo discutere e ha captato l’attenzione di migliaia di persone, ma ora ha letteralmente mandato su tutte le furie la Diocesi di Rimini pronta a etichettare l’iniziativa con “ferma deplorazione” e “rammarico”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

