In Fiera spunta una chiesa con finte suore che offrono comunione e bitter | l' iniziativa fa infuriare la Diocesi
Scoppia il caso alla Fiera di Rimini, uno stand ricrea l’interno di una chiesa con “suore” e “frati” che distribuiscono la comunione e bitter. La Diocesi di Rimini: "Creatività commerciale che travalica i limiti" Ci sono avvenenti suore che offrono ai visitatori la “comunione”. E barman vestiti da frati che propongono al bancone la degustazione di un bitter. Ma nessuno qui ha mai preso realmente i voti. E' tutto finto, compreso l'allestimento che ricrea gli interni di una chiesa. Si tratta piuttosto di una trovata pubblicitaria che non solo sta facendo discutere e ha captato l’attenzione di migliaia di persone, ma ora ha letteralmente mandato su tutte le furie la Diocesi di Rimini pronta a etichettare l’iniziativa con “ferma deplorazione” e “rammarico”.🔗 Leggi su Riminitoday.it
‘Messa’ e ‘comunione’ a base di bitter in Fiera a Rimini: bufera sulle finte suoreA Rimini, una manifestazione ha scatenato polemiche dopo che alcune persone hanno simulato una messa e distribuito “comunioni” con bitter, mentre le ragazze vestite da suora si sono occupate di offrire le bevande.
Le suore che costruiscono una chiesa in Siria tra gli spariLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: ? Brescia si prepara alla Fiera di San Faustino! ? - Radio Bruno; Brescia, il 15 torna la Fiera di San Faustino: ecco tutte le informazioni sull’evento e sui trasporti; Santi Faustino e Giovita: tutto quello che c'è da sapere sulla fiera più attesa di Brescia - BresciaToday; Fiera dei Santi Faustino e Giovita: oltre 600 bancarelle per l'appuntamento divenuto tradizione.
Rimini, alla fiera della birra spunta stand: la Messa diventa un aperitivo. La Diocesi: SvilenteIn uno stand della manifestazione di Rimini Fiera dedicata alla birra, un'azienda italiana ha allestito uno spazio espositivo con una scenografia che riproduce l'interno di una Chiesa, inscenando una ... altarimini.it
Non è stata solo una fiera, è stata un’emozione vera. Vedere così tante persone fermarsi al nostro stand, parlare con noi, mostrarci interesse e sostenerci… è qualcosa che porteremo dentro. Per IC Tende questa esperienza è stata fatta di sorrisi, strette di facebook