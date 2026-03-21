Doni per la Comunione e la Cresima | Meglio evitare tablet o cellulari

In vista della conferenza "Crescere con lo smartphone? Sfide educative dei nostri tempi", promossa dalle Parrocchie di Colle Alta in collaborazione con l’Ufficio Scuola diocesano, che si terrà martedì 24 marzo alle 18 presso il Teatro Sant’Agostino di Colle, don Giuseppe Acampa, parroco di Colle Alta, ha approfondito il tema dell’ educazione digitale e il ruolo degli adulti nell’accompagnare i giovani nella loro crescita in un mondo sempre più digitale. Quali sono le principali sfide educative che affrontano oggi i ragazzi nell’era digitale? "La sfida principale è sicuramente quella di accompagnare i ragazzi in un mondo che cambia velocemente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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