Piazza Bamberg si rifà il look | stanziati 150mila euro tra fondi regionali e comunali

Il Comune di Sutri ha ottenuto un finanziamento di 97mila euro dalla Regione Lazio per migliorare Piazza Bamberg. La somma servirà a rinnovare la piazza, rendendola più vivibile e funzionale per i cittadini. L’intervento prevede lavori di riqualificazione e l’installazione di nuove panchine e illuminazione. L’obiettivo è rendere Piazza Bamberg un punto di incontro più accogliente e sicuro. I lavori partiranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di completare il progetto entro l’estate.

Lo annuncia il sindaco Matteo Amori: "Un lavoro costante che continua a produrre opportunità e investimenti per la comunità"